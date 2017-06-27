IL SINDACO INCONTRA I RAPPRESENTANTI DELLE FORZE DELL'ORDINE

Incontro questa mattina, martedì 27 giugno 2017, nell’ufficio del sindaco di Paternò con i rappresentanti delle forze dell’Ordine presenti nel territorio cittadino. Hanno accolto l’invito del sindaco...

Incontro questa mattina, martedì 27 giugno 2017, nell’ufficio del sindaco di Paternò con i rappresentanti delle forze dell’Ordine presenti nel territorio cittadino. Hanno accolto l’invito del sindaco Nino Naso il comandante della Polizia Municipale, Antonino La Spina; per la Guardia di Finanza il capitano Francesca Conte, il maresciallo Giuseppe D’Urso e il luogotenente Piero Cavaliere; per il Comando dei Carabinieri il comandante della Compagnia capitano Angelo Accardo e il comandante di stazione il maresciallo Marco Di Bartolo.

L’incontro è servito all’Amministrazione per fare il punto con tutti i rappresentanti delle Forze di Pubblica Sicurezza presenti nella città. Obiettivo: fare un punto sulla vivibilità in città al fine di assicurare condizioni di maggiore tutela a tutto vantaggio delle famiglie.

Il sindaco ha auspicato un’apertura nei confronti delle realtà associative operanti sul territorio nell'ambito della Pubblica Assistenza, a garanzia di una maggiore copertura del territorio. Si è immediatamente evidenziata la carenza e quindi la necessità di dotare il territorio, nei suoi punti nevralgici, di telecamere di video-sorveglianza. Attualmente sono già installate delle telecamere in alcuni punti chiave della città ma risultano ancora insufficienti e non tutte sono funzionanti, pertanto si provvederà a ripristinare quelle attualmente disattive e ad installarne di nuove.

A tal proposito il maresciallo Di Bartolo, a nome del Comando dei Carabinieri, ha evidenziato l’opportunità del posizionamento di monitor di controllo direttamente all’interno degli uffici di comando.

Si pianificano le manovre di sicurezza anche in vista della prossima festività della Santa Patrona: al riguardo il sindaco Nino Naso ha suggerito di “prevedere la presenza di un agente di polizia municipale per ogni cereo che dovrà seguire un percorso prestabilito e concordato preventivamente con Forze dell’Ordine”.

Polizia Municipale e Comando dei Carabinieri hanno sollecitato l’Amministrazione in relazione alla necessità di fornire un congruo preavviso circa le manifestazioni cittadine, quantificato in almeno 72 ore, per permettere alle Forze dell’Ordine di predisporre adeguatamente le misure di sicurezza.

La Guardia di Finanza ha poi sottolineato l’esigenza di un maggiore controllo sulle attività dei venditori ambulanti in occasione delle manifestazioni e si è osservato che è opportuno verificare autorizzazioni e licenze necessarie, e al contempo “permettere a tutti di potere esercitare la propria attività, sia pure nel rispetto delle regole”, ha dichiarato il sindaco Nino Naso; e come evidenziato dalla Guardia di Finanza: “Serve un maggior controllo su condizioni igienico sanitarie e fiscali”.