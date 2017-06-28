IL SINDACO INCONTRA IL PREFETTO
“L’incontro con il Prefetto di Catania è stato cordiale ed ha posto le basi perché siano affrontate in modo sereno e costruttivo alcune criticità sul nostro bilancio comunale e soprattutto quelle relative al pagamento degli stipendi dei nostri dipendenti comunali ma non solo. Sono certo che il rapporto sereno e costruttivo con le Istituzioni sovra comunali darà la possibilità a Paternò e all'Amministrazione la possibilità di verificare la fattibilità di alcune misure e correttivi che permettano al nostro Ente di poter essere amministrato nel pieno rispetto della legge e degli equilibri di bilancio”.
E’ quanto dichiarato dal sindaco Nino Naso a margine dell’incontro tenutosi ieri alle ore 17 presso il Prefetto di Catania dott.ssa Silvana Riccio. All'incontro hanno partecipato anche l’assessore al bilancio del Comune di Paternò, il dott. Aldo Motta. La questione relativa il bilancio comunale passerà presto in Consiglio Comunale immediatamente dopo l’insediamento dei nuovi eletti, al momento bloccato dall'attesa dell’esito dei nuovi controlli sullo spoglio elettorale.