IL SOGNO CONTINUA, IL PATERNÒ CALCIO ALLE SEMIFINALI DI COPPA ITALIA

Continua il sogno del Paternò calcio..Nel pomeriggio di oggi, il Paternò ha sconfitto il Manduria con un punteggio di due a zero, con i gol che sono arrivati al minuto 77 su rigore grazie a Maimone e...

A cura di Redazione 13 marzo 2024 17:28

