IL SOGNO CONTINUA, IL PATERNÒ CALCIO ALLE SEMIFINALI DI COPPA ITALIA
Continua il sogno del Paternò calcio..Nel pomeriggio di oggi, il Paternò ha sconfitto il Manduria con un punteggio di due a zero, con i gol che sono arrivati al minuto 77 su rigore grazie a Maimone e...
A cura di Redazione
13 marzo 2024 17:28
Continua il sogno del Paternò calcio..
Nel pomeriggio di oggi, il Paternò ha sconfitto il Manduria con un punteggio di due a zero, con i gol che sono arrivati al minuto 77 su rigore grazie a Maimone e al minuto 87 su rigore grazie a Giannaula, portando la squadra alla vittoria complessiva per 2-0. I
ll Paternò adesso se la vedrà in semifinale col Città di Teramo che dopo l'1-1 dell'andata ha regolato per 3-1 il Terracina
IL SOGNO CONTINUA, IL PATERNÒ CALCIO ALLE SEMIFINALI DI COPPA ITALIA