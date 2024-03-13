95047

IL SOGNO CONTINUA, IL PATERNÒ CALCIO ALLE SEMIFINALI DI COPPA ITALIA

Continua il sogno del Paternò calcio..Nel pomeriggio di oggi, il Paternò ha sconfitto il Manduria con un punteggio di due a zero, con i gol che sono arrivati al minuto 77 su rigore grazie a Maimone e...

13 marzo 2024
Continua il sogno del Paternò calcio..

Nel pomeriggio di oggi, il Paternò ha sconfitto il Manduria con un punteggio di due a zero, con i gol che sono arrivati al minuto 77 su rigore grazie a Maimone e al minuto 87 su rigore grazie a Giannaula, portando la squadra alla vittoria complessiva per 2-0. I

ll Paternò adesso se la vedrà in semifinale col Città di Teramo che dopo l'1-1 dell'andata ha regolato per 3-1 il Terracina

