IL SUPERENALOTTO PREMIA BIANCAVILLA: CENTRATO UN "5" DA QUASI 30 MILA EURO
La Sicilia si scopre fortunata con il SuperEnalotto. Nel concorso del 23 luglio, come riporta Agipronews, è stato centrato un “5” del valore di 26.984,85 euro.
La giocata vincente è stata convalidata nell’esercizio di via dei Fiori 57 a Biancavilla, in provincia di Catania. Il Jackpot, nel frattempo, continua a crescere e per il prossimo concorso metterà in palio 243,6 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Sicilia il “6” manca da aprile 2018, quando furono vinti 130 milioni a Caltanissetta.