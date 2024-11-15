IL TEAM TAEKWONDO MARLETTA DI PATERNÒ BRILLA AL CAMPIONATO EUROPEO KIDS 2024 A TIRANA

Il 10 novembre 2024, il Team Taekwondo Marletta di Paternò ha ancora una volta confermato la sua eccellenza al Campionato Europeo Kids di Taekwondo a Tirana. Con una lunga storia di successi, questa...

Il 10 novembre 2024, il Team Taekwondo Marletta di Paternò ha ancora una volta confermato la sua eccellenza al Campionato Europeo Kids di Taekwondo a Tirana. Con una lunga storia di successi, questa squadra di giovani talenti siciliani ha rappresentato con orgoglio la Sicilia e l’Italia a livello internazionale.

Sotto la guida di Tony Marletta e Giorgia Catena, i giovanissimi atleti hanno raggiunto risultati di alto livello. Thomas Distefano, di sei anni, ha conquistato la medaglia di bronzo, superando Croazia e Grecia, per poi fermarsi in semifinale contro la Slovacchia. Carla Mangano, otto anni, ha raggiunto le semifinali dopo una vittoria contro la Bosnia ed Erzegovina, cedendo poi all’Azerbaijan.

Anche altri giovani del team, tra cui Cloe Marletta, Alice Barbera, Rosario Abate, Antonio Testa, Alessandro Testa, Luigi Pappalardo, Giuseppe Minutulo, Mattia Di Bella, Ginevra Grazioso e Daniele Asero, hanno dimostrato spirito e passione.

Un ringraziamento speciale va agli assistenti Stefano Distefano e al Team Manager Santo Di Bella, per il loro supporto costante, e soprattutto al Presidente Dorotea Statelli per la sua fiducia e il suo sostegno instancabile, che continua a rendere possibile il successo e la crescita del team.