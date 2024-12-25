Il Torneo di Natale di Kickboxing Segna il Successo della Marletta e-Space Multisport

Il 22 dicembre, Marletta e-Space Multisport di Paternò ha ospitato il 1° Torneo di Natale di Kickboxing, organizzato da ASI Kickboxing Sicilia. L'evento, che ha visto la partecipazione di oltre 120 at...

Il 22 dicembre, Marletta e-Space Multisport di Paternò ha ospitato il 1° Torneo di Natale di Kickboxing, organizzato da ASI Kickboxing Sicilia. L'evento, che ha visto la partecipazione di oltre 120 atleti provenienti da tutta la Sicilia, ha dato spazio a tutte le specialità della kickboxing.

La società sportiva Marletta e-Space Multisport di Paternò ha ottenuto un eccezionale risultato, conquistando ben 50 medaglie: 35 d'oro, 10 d'argento e 5 di bronzo, diventando così la società sportiva più premiata della competizione.

Il torneo ha rappresentato un'importante opportunità di crescita per tutti i partecipanti, in un clima di sana competizione e sportività. La società sportiva Marletta e-Space Multisport di Paternò continua a confermarsi come punto di riferimento per lo sport Multidisciplinare.

Dorotea Statelli, presidente della società sportiva Marletta e-Space Multisport di Paternò, ha commentato: "Questo evento non è stato solo una gara, ma un'occasione di socializzazione e di crescita per tutti i ragazzi coinvolti. Lo sport è fondamentale per promuovere valori positivi, combattere il bullismo e favorire uno stile di vita sano, un ringraziamento va a Marco Palumbo responsabile ASI Kickboxing per la Sicilia per aver scelto la nostra locazione."