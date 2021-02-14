IL TRASFERIMENTO DELLA COMPAGNIA DELLA FINANZA DA PATERNO SAREBBE UN FATTO GRAVISSIMO, L’OPPOSIZIONE LANCIA UNA RACCOLTA DI FIRME

Le recenti notizie riportate dalla stampa sono inquietanti, inizia cosi la nota firmata da Alleanza per Paternò, Movimento 5 Stelle, Diventerà bellissima, Forza Italia, Agire, Muoviti Paternò.Il trasf...

Le recenti notizie riportate dalla stampa sono inquietanti, inizia cosi la nota firmata da Alleanza per Paternò, Movimento 5 Stelle, Diventerà bellissima, Forza Italia, Agire, Muoviti Paternò.

Il trasferimento della Compagnia della Guardia di Finanza da Paternò sarebbe un fatto gravissimo per la nostra città.

Già mesi fa lanciammo un grido d’allarme all’amministrazione comunale invitandola a non restare inerme.

Prendiamo atto che il nostro appello è rimasto inascoltato: proponemmo di mettere a disposizione i locali di Casa Coniglio oggi completamente devastati.

È inammissibile che si rimanga ancora a guardare mentre i pilastri della nostra città crollano.

Sinonimo di legalità, le Fiamme Gialle rappresentano per il nostro territorio un bene che non siamo disposti a perdere. Molti locali della nostra città sono abbandonati, distrutti anche dall’inosservanza di chi avrebbe dovuto avviare lavori di recupero e ristrutturazione. Ciononostante non vogliamo limitarci alla mera polemica poiché riteniamo che un simile fallimento costerebbe a tutti i cittadini.

Non basta ostentare la “paternesità” per tutelare il nostro territorio.

Per queste ragioni, riteniamo opportuno lanciare una raccolta firme con l’obiettivo di mantenere a casa nostra le fondamenta della costituzionalità e trovare locali congrui all’attività della Compagnia della Guardia di Finanza.

Paternò non merita di essere ciclicamente defraudata e noi non resteremo a guardare le rovine di una città che andrebbe protetta e valorizzata.

Non siamo disposti, conclude la nota a perdere un altro caposaldo della nostra Storia e legalità.