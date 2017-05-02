95047

IL TRENO PALERMO-AGRIGENTO SBAGLIA DIREZIONE E VA VERSO MESSINA

Un errore bello e buono quello accaduto in Sicilia su un treno che, dalla stazione di Palermo, viaggiava in direzione Agrigento.A un incrocio, però, invece di andare verso la destinazione prevista, il...

A cura di Redazione Redazione
02 maggio 2017 22:37
IL TRENO PALERMO-AGRIGENTO SBAGLIA DIREZIONE E VA VERSO MESSINA -
Dintorni
Oltre 95047
Condividi

Un errore bello e buono quello accaduto in Sicilia su un treno che, dalla stazione di Palermo, viaggiava in direzione Agrigento.

A un incrocio, però, invece di andare verso la destinazione prevista, il convoglio è andato dalla parte di Messina, esattamente dalla parte opposta.

E così la frenata improvvisa che ha fatto spaventare i passeggeri presenti sul treno. Come riporta il Giornale di Sicilia la paura è stata tanta anche perché su 1.350 chilometri di ferrovia, solo 180 sono a doppia corsia perché il resto è a binario unico anche se questo non determinerebbe in alcun modo minore sicurezza che è garantita costantemente dai sistemi di gestione e controllo della circolazione ferroviaria.

Sventata da tragegia, dalle Ferrovie hanno informato che si è trattato di un "errore tecnico" e che il treno è arrivato a destinazione con un ritardo di soli 18 minuti. E la RFI ha sottolienato che "la sicurezza dei viaggiatori non è mai stata messa a repentaglio: l'episodio non è imputabile a un guasto tecnico del convoglio di Trenitalia, bensì a un errato istradamento del treno da parte di RFI, gestore della circolazione ferroviaria. I sistemi tecnologici di RFI hanno immediatamente bloccato la marcia del treno, permettendo così di ripristinare il corretto tracciato".

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047