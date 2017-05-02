IL TRENO PALERMO-AGRIGENTO SBAGLIA DIREZIONE E VA VERSO MESSINA

Un errore bello e buono quello accaduto in Sicilia su un treno che, dalla stazione di Palermo, viaggiava in direzione Agrigento.A un incrocio, però, invece di andare verso la destinazione prevista, il...

Un errore bello e buono quello accaduto in Sicilia su un treno che, dalla stazione di Palermo, viaggiava in direzione Agrigento.

A un incrocio, però, invece di andare verso la destinazione prevista, il convoglio è andato dalla parte di Messina, esattamente dalla parte opposta.

E così la frenata improvvisa che ha fatto spaventare i passeggeri presenti sul treno. Come riporta il Giornale di Sicilia la paura è stata tanta anche perché su 1.350 chilometri di ferrovia, solo 180 sono a doppia corsia perché il resto è a binario unico anche se questo non determinerebbe in alcun modo minore sicurezza che è garantita costantemente dai sistemi di gestione e controllo della circolazione ferroviaria.

Sventata da tragegia, dalle Ferrovie hanno informato che si è trattato di un "errore tecnico" e che il treno è arrivato a destinazione con un ritardo di soli 18 minuti. E la RFI ha sottolienato che "la sicurezza dei viaggiatori non è mai stata messa a repentaglio: l'episodio non è imputabile a un guasto tecnico del convoglio di Trenitalia, bensì a un errato istradamento del treno da parte di RFI, gestore della circolazione ferroviaria. I sistemi tecnologici di RFI hanno immediatamente bloccato la marcia del treno, permettendo così di ripristinare il corretto tracciato".