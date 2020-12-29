"Il tuo regalo Amazon Prime è stato confermato", occhio al messaggio truffa

Alert della Polizia su un nuovo tentativo di phishing che sta girando in questi giorni. Nel messaggio, che naturalmente non proviene da Amazon, si legge 'Secondo avviso: il tuo regalo di Amazon Prime...

'''Ed eccolo qui il messaggio che ingolosisce chi lo riceve, ma se sei Agente Lisa non solo non ci caschi ma avvisi tutti per scongiurare l’ennesimo tentativo di phishing, con cui provano a rubare i dati della carta di credito'', si legge sul profilo friendly su Facebook della polizia Agente Lisa. Nel post sono allegate le foto e tutti i passaggi se ci si clicca sopra.

''Quindi occhio e avvisate i vostri conoscenti di non inserire dati personali e della carta di credito - avvisa Agente Lisa - Qui non si tratta del vero Amazon ma solo di chi usa il loro nome per truffare come è accaduto e accade a tanti altri marchi famosi. Specchietto per le allodole sono anche le recensioni false, come i profili che le mettono''.