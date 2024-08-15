IL VAIOLO DELLE SCIMMIE ARRIVA IN EUROPA, IN SVEZIA IL PRIMO CASO FUORI DALL'AFRICA

Poche ore dopo che l'Oms ha dichiarato che l'epidemia di mpox, vaiolo delle scimmie, in alcune parti dell'Africa è ora un'emergenza globale, l'Agenzia svedese per la sanità pubblica annuncia di aver r...

Poche ore dopo che l'Oms ha dichiarato che l'epidemia di mpox, vaiolo delle scimmie, in alcune parti dell'Africa è ora un'emergenza globale, l'Agenzia svedese per la sanità pubblica annuncia di aver registrato il primo caso al di fuori dell'Africa della variante più pericolosa del vaiolo delle scimmie.

"Ad una persona è stato diagnosticato a Stoccolma il morbo causato dalla variante Clade 1. È il primo caso causato dal clade I ad essere diagnosticato al di fuori del continente africano”, ha affermato l'agenzia in un comunicato.

L'agenzia ha affermato che la persona ha contratto il contagio durante un soggiorno in una zona dell'Africa in cui è attualmente in corso un'importante epidemia di mpox Clade 1. Almeno 450 persone sono morte durante la prima epidemia nella Repubblica Democratica del Congo e da allora la malattia si è diffusa in alcune zone dell'Africa centrale e orientale.