IL VIDEO DEL MAXI SEQUESTRO AL PORTO DI CATANIA

I militari della Guardia di finanza del Comando Provinciale di Catania, insieme ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli di Catania, hanno sequestrato oltre un quintale di cocaina all'interno del porto etneo.

In particolare i Finanzieri hanno controllato alcuni container appena giunti dal Sudamerica, a bordo di una motonave adibita a tali tipi di trasporto e contenenti frutta tropicale proveniente dall'Ecuador.

Sotto il tetto, all'interno della coibentazione del container frigorifero, sono stati rinvenuti 96 panetti di cocaina purissima per un totale di oltre 110 kg. "Le successive attività di analisi hanno, peraltro, consentito di accertare una elevatissima percentuale di purezza di oltre l'80%. Per tali ragioni, la vendita al dettaglio avrebbe consentito di ricavare oltre 12 milioni di euro", affermano gli investigatori.