IL VIDEO DEL METEORITE CHE HA ILLUMINATO A GIORNO IL CIELO NOTTURNO DELL'AUSTRALIA

Una palla di fuoco, una traiettoria di pochi secondi che ha illuminato I cieli dell’Australia e intasato I centralini dei numeri di emergenza nel cuore del continente.

Tutto è accaduto in pochi istanti, poco dopo la mezzanotte, quando gli abitanti di Alice Springs e Tennant Creek hanno alzato gli occhi al cielo e sono stati abbagliati da un’intensa luce violacea e storditi da un rumore che, raccontano, ha fatto tremare i vetri delle loro finestre.

Sarebbero rimasti solo racconti con cui impressionare i vicini, se le telecamere di sicurezza della Polizia del Territorio del Nord non avessero immortalato la scena.

Secondo gli esperti dell’Osservatorio di Perth potrebbe essersi trattato di un meteorite, entrato nell’atmosfera della terra a una velocità di 20 chilometri al secondo: non è ancora chiaro se si sia completamente disintegrato nella combustione, o qualche frammento abbia toccato terra. In questo caso, secondo i calcoli, sarebbe atterrato nei pressi della città di York, 100 chilometri a est di Perth.