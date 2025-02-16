IL VIDEO INCREDIBILE DEL CANOISTA INGOIATO DA UNA BALENA AL LARGO DEL CILE… E POI RISPUTATO!

Un video scioccante, registrato l’8 febbraio e divulgato in queste ore sui social, mostra il momento esatto in cui una megattera emerge dalle profondità e, per alcuni secondi, cattura con la bocca un...

L’incidente è avvenuto a Punta Arenas, in Cile, nelle acque della baia di El Águila, quando Adrián Simancas, analista, programmatore e musicista venezuelano di 24 anni, stava facendo un giro in packraft (una canoa gonfiabile). Il filmato, registrato da suo padre, mostra il momento in cui la balena emerge inaspettatamente e lo inghiotte insieme alla sua imbarcazione.

Pochi secondi dopo, con grande sorpresa del genitore, la balena espelle il ragazzo, che riesce a riemergere completamente illeso. «Sono sprofondato e ho pensato che mi avessero mangiato», ha raccontato il giovane al canale televisivo Tvn