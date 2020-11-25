IL VIDEO MESSAGGIO DEL SINDACO NINO NASO
A cura di Redazione
25 novembre 2020 20:05
LA SALUTE AL PRIMO POSTO
Rispetto la sospensiva del TAR perché sono un uomo che rispetta la Giustizia, ma non mi arrendo né mi intimidisco. Si parla della salute di tutti i paternesi e per questo non indietreggio. Ci opporremo con tutte le nostre￼ forze. Ed intanto ho emesso un’altra Ordinanza con la quale si dispone la sanificazione degli Istituti scolastici di pertinenza comunale fino a sabato.