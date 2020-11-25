IL VIDEO MESSAGGIO DEL SINDACO NINO NASO

﻿LA SALUTE AL PRIMO POSTORispetto la sospensiva del TAR perché sono un uomo che rispetta la Giustizia, ma non mi arrendo né mi intimidisco. Si parla della salute di tutti i paternesi e per questo non...

A cura di Redazione 25 novembre 2020 20:05

