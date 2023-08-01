IL VOLO PER CATANIA DIROTTATO A MALTA, IL PILOTA PER PROTESTA "DISEGNA" UNO STRANO SIMBOLO NEL CIELO

Il volo Lufthansa LH306 dello scorso 28 luglio sarebbe dovuto atterrare all'aeroporto di Catania, ma la torre di controllo dello scalo etneo non ha dato l'ok all'atterraggio, indicando Malta come dest...

Il volo Lufthansa LH306 dello scorso 28 luglio sarebbe dovuto atterrare all'aeroporto di Catania, ma la torre di controllo dello scalo etneo non ha dato l'ok all'atterraggio, indicando Malta come destinazione alternativa.

Non è chiaro se al cambio di programma, oltre alla situazione eccezionale legata all'incendio del 16 luglio, abbiano contribuito anche le condizioni meteorologiche, in quel momento caratterizzate da raffiche di vento.

Ma la rotta tracciata su Flightradar lascia poco spazio all'immaginazione.

Dopo quasi due ore di volo (il decollo era avvenuto alle 12 e 48) l'aereo ha fatto dietrofront, "disegnando" in aria un grande pene, visibile solo sul tracciato gps.

Potrebbe anche trattarsi di semplici manovre tecnici, ma in poche ore la foto è diventata virale sui social.