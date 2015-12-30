“Illegittimità e illeciti: abbiamo salvato la Pubbliservizi”

La relazione di fine anno del presidente paternese Adolfo Messina: “Abbiamo inviato diversi documenti alle autorità competenti”

95047.it Si è svolto stamane il rituale scambio di auguri alle Ciminiere di Catania all'interno della sede Pubbliservizi S.p.a., società partecipata della Città Metropolitana di Catania. Incontro presenziato dal Presidente Adolfo Messina, il quale nella relazione di fine anno, ha illustrato la situazione della società mettendo in risalto il lavoro efficiente ed efficace svolto nel proprio semestre di competenza. “Quando sono stato chiamato a guidare Pubbliservizi, a Luglio 2015, ho trovato una situazione alquanto paradossale, causata a seguito della poco diligente e a volte pressapochista ed imprudente gestione delle precedenti Governance dal 2010 in poi, riscontrando una serie di illegittimità accompagnati, in alcuni casi, anche da illeciti diffusi e penalmente rilevabili, che – afferma Messina - avevano provocato il depauperamento di risorse pubbliche, fino al quasi azzeramento del capitale sociale. Solamente con attraverso degli interventi emergenziali a terapia d’urto, siamo riusciti a salvare la Società, ma soprattutto 400 posti di lavoro”.

Nell’illustrare la relazione è stato dato ampio spazio alla gestione economica portata avanti nel secondo semestre 2015 che, come certificato dai Revisori dei Conti, ha portato a qualcosa come un risparmio di circa un 1 milione di euro, derivante da crediti privi di codice identificativo di gara o, per di più, inesistenti. “Abbiamo dato una copia della relazione di fine anno, corredata da documenti che costituiscono prove inconfutabili, ad alcune Autorità competenti - ha continuato Messina - e ci stiamo muovendo in tal senso affinchè la Corte dei Conti valuti se e quali violazioni sono state commesse nel corso delle precedenti gestioni, individuandone i relativi responsabili”. Messina ha infine concluso: “Siamo convinti che Pubbliservizi, al contrario di come qualcuno pensa, sia una risorsa fondamentale per il socio Citta Metropolitana di Catania che, in persona del Commissario, Paola Gargano, ha constatato la serietà del lavoro svolto in questi ultimi mesi dalla Società, ma anche per in cittadini facenti parte dei Comuni dell’ex Provincia, in quanto i servizi che svolge sono davvero fondamentali. Siamo già a lavoro, di concerto con la Regione, per implementare i servizi e potenziare quelli già in essere, ecco perchè mi sento fiducioso di poter augurare davvero un buon e felice 2016 a tutti i dipendenti e quanti crederanno nelle potenzialità e nella professionalità di Pubbliservizi”.