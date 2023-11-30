IMPENNATA CASI COVID IN AUSTRIA, MASCHERINE RACCOMANDATE IN OSPEDALE E SUI MEZZI

Impennata di casi di Covid in Austria e il ministro della Sanità raccomanda l'uso delle mascherine negli ospedali, ma anche sui mezzi di trasporto pubblici più affollati. In una serie di post su X, Jo...

Impennata di casi di Covid in Austria e il ministro della Sanità raccomanda l'uso delle mascherine negli ospedali, ma anche sui mezzi di trasporto pubblici più affollati. In una serie di post su X, Johannes Rausch ha sottolineato che, dal momento che "siamo nel pieno di un'ondata" di contagi da coronavirus Sars-CoV-2, oltre che di influenza, "è ragionevole indossare le mascherine negli ospedali, nelle case di cura o negli studi medici. E questo vale anche sui mezzi di trasporto pubblici più affollati".

Il ministro, come riferisce Die Presse, ha chiarito che non esiste un obbligo specifico di indossare le mascherine anche perché al momento non si registrano problemi negli ospedali in termini di ricoveri.

Attualmente ci sono dieci persone nei reparti di terapia intensiva a causa del Covid-19 e nessuno a causa dell'influenza. "Se indossi una maschera, proteggi te stesso e gli altri. Ciò vale per tutte le malattie infettive per le quali attualmente si registrano più contagi", ha affermato Rauch.

Il ministro della Salute ha quindi lanciato un nuovo appello alla popolazione, e in particolare ad anziani e fragili, affinché i soggetti più a rischio scelgano di vaccinarsi contro il covid e contro l'influenza.