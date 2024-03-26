IMPERIA, OPERATORI SOCIOSANITARI PICCHIANO I DISABILI RICOVERATI IN UNA STRUTTURA PROTETTA. OTTO INDAGATI

Otto operatori sociosanitari impiegati in una residenza protetta per disabili sono stati indagati per aver picchiato alcuni degenti.E' successo a Imperia.A innescare le indagini la caduta di un giovan...

Otto operatori sociosanitari impiegati in una residenza protetta per disabili sono stati indagati per aver picchiato alcuni degenti.

E' successo a Imperia.

A innescare le indagini la caduta di un giovane disabile all'interno della struttura.

L' inchiesta ha portato alla luce un teatro di gravi fatti di reato commessi nei confronti di diversi disabili ricoverati, vittime di spintonamenti, tirate di capelli, schiaffi e colpi sulla testa, da parte di chi avrebbe dovuto, invece, occuparsi della loro cura.

A svelare le violenze sono state le telecamere installate all'interno della struttura che, visionate dagli operatori della Squadra Mobile di Imperia, hanno restituito diversi episodi di violenza, immediatamente segnalati all'autorità giudiziaria.

La Squadra mobile ha quindi notificato agli operatori sociosanitari responsabili dei reati l'avviso della conclusione delle indagini preliminari.

L'accusa per gli indagati è abuso dei mezzi di correzione e di disciplina, con le aggravanti dell'aver commesso il fatto in danno di persone disabili ricoverate all'interno di struttura sociosanitaria.