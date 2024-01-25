IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO SVINCOLO PIANO TAVOLA: CHIUSURA RAMPA VERSO CATANIA IL 26 GENNAIO

Nella giornata di venerdì 26 gennaio si terrà un intervento finalizzato alla realizzazione del nuovo impianto di illuminazione a led presso lo svincolo di Piano Tavola della strada statale 121 “Catane...

Nella giornata di venerdì 26 gennaio si terrà un intervento finalizzato alla realizzazione del nuovo impianto di illuminazione a led presso lo svincolo di Piano Tavola della strada statale 121 “Catanese”.

Per consentire l’esecuzione delle lavorazioni, la rampa di immissione sulla statale verso il capoluogo etneo rimarrà chiusa tra le ore 9 e le ore 16.

