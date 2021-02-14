IMPRENDITRICE “INVITATA” DA MAFIA A VENDERE QUOTE DELLA SUA SOCIETÀ DENUNCIA SU FACEBOOK: “NON CEDO A RICATTI, IO NON HO PREZZO”

"'C'è chi vuole comprare le sue quote societarie', un chiaro messaggio per farmi scappare da questa città". Elena Ferraro, amministratrice della Servizi sanitari Hermes di Castelvetrano (Trapani) ha d...

La Ferraro è una imprenditrice in prima fila nella lotta alla mafia. Nel 2011 denunciò Mario Messina Denaro, cugino del superlatitante, che andò a trovarla in ufficio chiedendole il pizzo che doveva servire per mantenere le famiglie dei mafiosi finiti in carcere. Mario Messina Denaro venne arrestato nell'ambito dell'operazione antimafia "Eden".

Dopo la denuncia, Ferraro subì anche un'intimidazione, con la manomissione di un macchinario della propria azienda. Ora le ulteriori "sollecitazioni", alle quali la donna ha risposto su Fb: "Vogliono farmi scappare da questa città per espiare la colpa di avere compiuto il mio dovere nel denunciare il malaffare. Mai cederò a certi biechi ricatti morali". E rivolgendosi a chi la vorrebbe far andar via, dice: "Se eserciterete l'opzione di vigliacca distruzione di ciò che abbiamo costruito in tanti anni di duro lavoro, sappiate che io sarò l'ultima ad abbandonare la nave e pronta alla guerra. Non ho più paura, non ho prezzo". Dell'accaduto la Ferraro ha informato le forze dell'ordine.