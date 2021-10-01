IMPRESA DI VINCENZO NIBALI, PRIMO A MASCALI VINCE IL GIRO DI SICILIA
Vincenzo Nibali ha vinto Il Giro di Sicilia Eolo grazie ad un successo nella frazione finale della corsa. Il corridore siciliano ha attaccato sulle prime rampe dell'ultima salita e progressivamente aumentato il vantaggio sugli inseguitori per arrivare in solitaria sul traguardo di Mascali.
Staccati a 49" dal vincitore, Simone Ravanelli e Alessandro Covi hanno chiuso al secondo e terzo posto, mentre l'ex leader della generale Alejandro Valverde e la Maglia Bianca Alessandro Covi hanno completato il podio finale de Il Giro di Sicilia Eolo.
LASSIFICA GENERALE
1 - Vincenzo Nibali (Trek - Segafredo)
2 - Alejandro Valverde (Movistar Team) a 46"
3 - Alessandro Covi (UAE Team Emirates) a 49"
LE MAGLIE
- Maglia Giallo Rossa, leader della classifica generale, sponsorizzata da Regione Siciliana - Vincenzo Nibali (Trek - Segafredo)
- Maglia Ciclamino, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo Zanetti - Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates)
- Maglia Verde Pistacchio, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Valsir - Cristian Scaroni (Gazprom-Rusvelo)
- Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Work Service Group - Alessandro Covi (UAE Team Emirates)
RISULTATO DI TAPPA
1 - Vincenzo Nibali (Trek - Segafredo) - 180 km in 4h24'29”, media 40.834 km/h
2 - Simone Ravanelli (Androni Giocattoli - Sidermec) a 49"
3 - Alessandro Covi (UAE Team Emirates) s.t.