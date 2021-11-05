95047

IN 13 REGIONI (COMPRESA LA SICILIA) INCIDENZA COVID SOPRA LA SOGLIA CRITICA DI 50

A cura di Redazione Redazione
05 novembre 2021 11:47
Sono 13 le Regioni e Province autonome che questa settimana registrano un'incidenza di casi di Covid-19 sopra la soglia critica di allerta fissata a 50 casi su 100mila abitanti, soglia a partire dalla quale diventa difficile riuscire ad eseguire il tracciamento dei casi. Tra queste, non c’è la Lombardia.

I valori maggiori si registrano nella Provincia autonoma di Bolzano, con 189,1 casi per 100mila abitanti, e in Friuli Venezia Giulia dove il valore dell'incidenza ha raggiunto 139,6 casi per 100mila abitanti. I valori più bassi si registrano invece in Molise (11,1) e Sardegna (14,8).

Questi i valori dell'incidenza nelle Regioni e Province autonome secondo l'ultimo monitoraggio settimanale della Cabina di regia (aggiornamento al 4/11/2021):

  • Abruzzo (49,7 per 100mila abitanti);
  • Basilicata (27,0);
  • Calabria (52,5);
  • Campania (66,2);
  • Emilia Romagna (56,1);
  • Friuli Venezia Giulia (139,6);
  • Lazio (63);
  • Liguria (52,1);
  • Lombardia (34);
  • Marche (50,2);
  • Molise (11,1);
  • PA Bolzano (189,1);
  • PA Trento (63);
  • Piemonte (38);
  • Puglia (31,9);
  • Sardegna (14,8);
  • Sicilia (51,7);
  • Toscana (57,7);
  • Umbria (51,4);
  • Valle d'Aosta (22,6);
  • Veneto (75,3).

