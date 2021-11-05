IN 13 REGIONI (COMPRESA LA SICILIA) INCIDENZA COVID SOPRA LA SOGLIA CRITICA DI 50
Sono 13 le Regioni e Province autonome che questa settimana registrano un'incidenza di casi di Covid-19 sopra la soglia critica di allerta fissata a 50 casi su 100mila abitanti, soglia a partire dalla...
Sono 13 le Regioni e Province autonome che questa settimana registrano un'incidenza di casi di Covid-19 sopra la soglia critica di allerta fissata a 50 casi su 100mila abitanti, soglia a partire dalla quale diventa difficile riuscire ad eseguire il tracciamento dei casi. Tra queste, non c’è la Lombardia.
I valori maggiori si registrano nella Provincia autonoma di Bolzano, con 189,1 casi per 100mila abitanti, e in Friuli Venezia Giulia dove il valore dell'incidenza ha raggiunto 139,6 casi per 100mila abitanti. I valori più bassi si registrano invece in Molise (11,1) e Sardegna (14,8).
Questi i valori dell'incidenza nelle Regioni e Province autonome secondo l'ultimo monitoraggio settimanale della Cabina di regia (aggiornamento al 4/11/2021):
- Abruzzo (49,7 per 100mila abitanti);
- Basilicata (27,0);
- Calabria (52,5);
- Campania (66,2);
- Emilia Romagna (56,1);
- Friuli Venezia Giulia (139,6);
- Lazio (63);
- Liguria (52,1);
- Lombardia (34);
- Marche (50,2);
- Molise (11,1);
- PA Bolzano (189,1);
- PA Trento (63);
- Piemonte (38);
- Puglia (31,9);
- Sardegna (14,8);
- Sicilia (51,7);
- Toscana (57,7);
- Umbria (51,4);
- Valle d'Aosta (22,6);
- Veneto (75,3).