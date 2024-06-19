IN ARRIVO CALDO AFRICANO E TANTA SABBIA DEL DESERTO. IN SICILIA MASSIME OLTRE I 40 GRADI. DOMANI ALLERTA ‘ARANCIONE’

Sulla Sicilia sta iniziando in queste ore, una breve ma intensa ondata di caldo africano, le previsioni prevedono molto caldo fino a tutto il week end, poi discesa delle temperature domenica sera a pa...

Sulla Sicilia sta iniziando in queste ore, una breve ma intensa ondata di caldo africano, le previsioni prevedono molto caldo fino a tutto il week end, poi discesa delle temperature domenica sera a partire dalle zone settentrionali, più netta lunedì 24 giugno 2024.

La risalita di masse di aria dal continente africano, oltre a portare un aumento delle temperature, porterà con se anche una importante quantità di sabbia dal Deserto del Sahara, che già sta iniziando ad interessare il Mediterraneo..

Sabbia in sospensione che porterà anche alla formazione di nubi, comportandosi da CCN (Cloud Condensation Nuclei), che comunque andrà ad offuscare in parte il sole dove provocherà un aumento delle concentrazioni di PM10 con deposizione secca al suolo di sabbia e la formazione di velature in quota.

La qualità dell'aria, dunque, non sarà buona. Il pulviscolo però d'altro canto, fungerà da barriera protettiva ai raggi solari, permettendo un minor riscaldamento del suolo.

Domani, 20 Giugno il bollettino quotidiano del ministero della Salute segnala allerta arancione, ossia condizioni a rischio per la salute soprattutto delle persone più fragili.

Il livello 2 di allerta per le ondate di calore (il bollino ‘arancione’ appunto), secondo il bollettino del Ministero della Salute, indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili e fragili, soprattutto anziani, bambini, donne in gravidanza, persone con malattie croniche e disturbi psichici. E’ quindi scattata l’allerta anche per i servizi sociali e sanitari.

Tra i consigli generali da tenere a mente c’è quello di evitare di esporsi al sole diretto nelle ore più calde della giornata (tra le 11 e le 18) quando temperatura e umidità elevate possono provocare sintomi associati al caldo e ustioni. Vanno inoltre evitate le zone particolarmente trafficate, in particolare per i bambini molti piccoli, gli anziani, le persone con asma e altre malattie respiratorie, le persone non autosufficienti o convalescenti e ci si può recare in luoghi pubblici come parchi e giardini nelle ore più fresche della giornata.

Vanno indossati indumenti chiari, leggeri in fibre naturali (es. cotone, lino), riparati la testa con un cappello leggero di colore chiaro e usa occhiali da sole e va protettta la pelle dalle scottature con creme solari ad alto fattore protettivo. E’ necessario bere molti liquidi, moderando l’assunzione di bevande gassate o zuccherate, tè e caffè ma anche di bevande troppo fredde e bevande alcoliche. Va seguita anche un’alimentazione leggera, preferendo la pasta e il pesce alla carne, evitando i cibi elaborati e piccanti, Infine va consumata molta verdura e frutta fresca. Secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute, domani Ancona dovrebbe uscire dalla lista delle città con bollino ‘arancione’ per tornare in quella ‘gialla’ di preallerta con temperature leggermemte più fresche.