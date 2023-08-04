IN ARRIVO DA VENERDÌ SERA/NOTTE IN SICILIA BREAK TEMPORALESCO : POSSIBILI FORTI TEMPORALI

Nel corso del prossimo fine settimana, come anticipa il sito centrometeosicilia, il transito di una perturbazione di origine atlantica determinerà l’instaurarsi di condizioni di moderata instabilità...

A tale perturbazione sarà, inoltre, associato un generale abbassamento delle temperature che si porteranno su valori al di sotto delle medie del periodo.

Venerdì 04 Agosto 2023

Di notte ed al mattino, il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio regionale. Nel corso delle ore pomeridiane, è atteso un graduale aumento della copertura nuvolosa a partire dai settori occidentali ed in estensione alla restante parte della Regione nel corso del tardo pomeriggio; in tale contesto, nel corso della tarda serata, precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale interesseranno il trapanese in estensione al palermitano. Temperature: minime e massime in lieve aumento con valori rispettivamente compresi tra +19°C e +23°C e tra +29°C e +36°C. Non si escludono locali picchi fino a +37°C/+38°C sulla Piana di Catania.

Venti: molto deboli da direzione variabile o assenti di notte e al mattino. Nel corso delle ore centrali della giornata, la ventilazione si disporrà in regime di brezza con intensità debole o moderata.

La sera, i venti spireranno deboli o moderati, localmente forti sul trapanese da Maestrale; in tale contesto, saranno possibile locali raffiche fino a burrasca o burrasca forte.

Mari: calmi o poco mossi tutti i bacini per gran parte della giornata. Mossi lo Stretto di Sicilia ed il Tirreno occidentale a partire dalla serata.

Sabato 05 Agosto 2023

Nel corso della notte e delle prime ore del mattino, il cielo si presenterà nuvoloso o molto nuvoloso su tutto il territorio regionale; in tale contesto, precipitazioni di debole o moderata intensità interesseranno trapanese, messinese e palermitano. Tali fenomeni potranno, localmente, anche assumere carattere di rovescio o temporale.

In seguito, ampie schiarite interesseranno gran parte della Regione, con cielo sereno o poco nuvoloso per la restante parte della giornata, fatta eccezione per i settori tirrenici in cui si assisterà ad una maggior presenza di nuvolosità a cui, tuttavia, non saranno associati fenomeni di rilievo.

Temperature: minime stabili con valori generalmente compresi tra +19°C e +23°C, massime in decisa diminuzione con valori generalmente compresi tra +26°C e +33°C.

Venti: prevalentemente moderati o, localmente, forti da Maestrale per gran parte della giornata e con tendenza ad attenuazione in serata. Saranno possibili locali raffiche fino a burrasca o burrasca forte.

Mari: mossi lo Ionio ed il Tirreno, molto mosso o, a tratti, agitato, il Canale di Sicilia.

Domenica 06 Agosto 2023

Il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso su tutta la Regione per l’intera giornata, fatta eccezione per i settori tirrenici e nord orientali ove la copertura nuvolosa si presenterà lievemente più compatta.

Temperature: minime stabili con valori generalmente compresi tra +19°C e +23°C, massime in lieve aumento con valori generalmente compresi tra +27°C e +34°C.

Venti: molto deboli da direzione variabile o assenti di notte, al mattino e a sera. Nel corso delle ore centrali della giornata, le ventilazione spirerà in regime di brezza con intensità moderata. Non si escludono locali raffiche fino a burrasca a ridosso dei principali rilievi montuosi.

Mari: poco mosso lo Ionio, tra mossi e molto mossi gli altri bacini.