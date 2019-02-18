IN ARRIVO DOMANI LA SECONDA SUPER LUNA DELL’ANNO

E’ in arrivo una Superluna, la più grande e brillante luna piena del 2019. E’ quanto si legge su virtualtelescope.eu che la mostrerà in diretta online da quando sorgerà al di sopra del leggendario sky...

E’ in arrivo una Superluna, la più grande e brillante luna piena del 2019. E’ quanto si legge su virtualtelescope.eu che la mostrerà in diretta online da quando sorgerà al di sopra del leggendario skyline di Roma.

L’appuntamento è per oggi dalle 16 in poi.

Si parla di ‘Supermoon’, spiega il Time, quando una luna è allo stesso tempo piena e al suo perigeo, il punto nella sua orbita più vicino alla Terra. Trattandosi della seconda luna piena dell’inverno si parla anche di ‘luna di neve’, come ribattezzata da alcune tribù native americane negli Stati Uniti. Le forti nevicate, da qui il nome, che caratterizzano il periodo, sono anche la ragione del suo nome alternativo e più cupo: la luna della fame.

La Superluna potrà essere osservata tranquillamente a occhio nudo. Già a gennaio si era assistito al fenomeno della Superluna anche se a un perigeo leggermente più distante. La terza e ultima dell’anno si manifesterà il 19 marzo, quando la distanza del perigeo sarà raggiunta un giorno e cinque ore prima della luna piena” anticipa l’astronoma Nasa della Mitzi Adams.