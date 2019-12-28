IN ARRIVO FREDDO E VENTO DI BURRASCA. PREVISTA NEVE AL DI SOPRA DEI 300-500 METRI
Temperature in picchiata in Sicilia che nelle prossime ore sarà interessata da aria fredda proveniente dalla penisola scandinava. Questa innescherà sulle regioni del centro sud un’intensa ventilazione e nevicate anche a bassa quota.
Per questo motivo il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Questo prevede da oggi, 28.12.2019 e per 24-36 ore, venti forti o di burrasca nord-orientali, con raffiche di burrasca forte in corrispondenza delle aree montuose. mareggiate sulle coste esposte.
Dal pomeriggio di oggi, 28.12.2019 e per 24-36 ore, si prevedono nevicate, sul settore settentrionale, con quota neve al di sopra dei 300-500 metri, ed apporti al suolo deboli o localmente moderati.
Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, domenica 29 dicembre, allerta gialla per rischio idrogeologico su gran parte del versante ionico settentrionale della Sicilia.