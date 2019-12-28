IN ARRIVO FREDDO E VENTO DI BURRASCA. PREVISTA NEVE AL DI SOPRA DEI 300-500 METRI

95047

Temperature in picchiata in Sicilia che nelle prossime ore sarà interessata da aria fredda proveniente dalla penisola scandinava. Questa innescherà sulle regioni del centro sud un’intensa ventilazione...

28 dicembre 2019 17:51
Temperature in picchiata in Sicilia che nelle prossime ore sarà interessata da aria fredda proveniente dalla penisola scandinava. Questa innescherà sulle regioni del centro sud un’intensa ventilazione e nevicate anche a bassa quota.

Per questo motivo il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Questo prevede da oggi, 28.12.2019 e per 24-36 ore, venti forti o di burrasca nord-orientali, con raffiche di burrasca forte in corrispondenza delle aree montuose. mareggiate sulle coste esposte.

Dal pomeriggio di oggi, 28.12.2019 e per 24-36 ore, si prevedono nevicate, sul settore settentrionale, con quota neve al di sopra dei 300-500 metri, ed apporti al suolo deboli o localmente moderati.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, domenica 29 dicembre, allerta gialla per rischio idrogeologico su gran parte del versante ionico settentrionale della Sicilia.

