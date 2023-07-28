IN ARRIVO I VIDEO MESSAGGI SU WHATSAPP

WhatsApp lancia i videomessaggi istantanei. Lo ha reso noto lo stesso proprietario del servizio di messaggistica, Mark Zuckerberg. «I videomessaggi sono un modo per rispondere alle chat in tempo reale...

WhatsApp lancia i videomessaggi istantanei. Lo ha reso noto lo stesso proprietario del servizio di messaggistica, Mark Zuckerberg. «I videomessaggi sono un modo per rispondere alle chat in tempo reale e dire ciò che vuoi in 60 secondi», spiega la società.

Nei prossimi giorni , sarà possibile registrare e condividere filmati da un minuto direttamente nella chat di WhatsApp. «Un modo divertente – sottolinea Meta – per condividere momenti o dare una buona notizia». Tutto parte dall’esperienza dei messaggi vocali che «hanno cambiato il modo di comunicare delle persone grazie alla possibilità di condividere la propria voce rapidamente e in sicurezza».

Inviare un videomessaggio è come inviare un messaggio vocale: basterà, infatti, cliccare per passare alla modalità video e tenere premuto per registrare il filmato.

Come per i vocali, si potrà scorrere verso l’alto per bloccare e registrare il video automaticamente. Quest’ultimo verrà, inoltre, registrato senza audio, per attivarlo basterà toccare il filmato stesso.

Meta fa sapere che i «videomessaggi sono protetti con crittografia end-to-end per garantirne la sicurezza. Abbiamo già iniziato a implementare i videomessaggi e nelle prossime settimane saranno disponibili per tutti», conclude la società.