IN ARRIVO IL CICLONE ILINA, LA PROTEZIONE CIVILE LANCIA L’ALLARME ARANCIONE E GIALLA PER LA SICILIA
Una struttura depressionaria centrata sulla Sardegna si muoverà, nel corso delle prossime ore, verso la Sicilia determinando un forte peggioramento delle condizioni meteorologiche sull’Isola e sulla Calabria.
Contestualmente assisteremo ad una intensificazione della ventilazione settentrionale su gran parte dell’Italia che rinforzerà, fino a burrasca forte, specie lungo le coste e sui settori appenninici.
Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).
L’avviso prevede dalle prime ore di domani, lunedì 3 aprile, venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali su Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con raffiche di burrasca forte specie lungo i settori costieri e su quelli appenninici.
Mareggiate lungo le coste esposte. Previste inoltre, dal primo mattino di domani, precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Calabria e Sicilia, specie settori settentrionali dell’Isola. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.
Sulla base dei fenomeni previsti per la giornata di domani, lunedì 3 aprile, è stata valutata allerta arancione su settori di Calabria e Sicilia e allerta gialla sul restante territorio delle due regioni. Valutata inoltre allerta gialla in Abruzzo, Umbria, Molise, Basilicata e Puglia.
Il servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha emesso un nuovo avviso di “fenomeni intensi” per le prossime ore, fino alla giornata di domani 02 Aprile 2023
Ecco di seguito il bollettino:
PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 02/04/23 IN SEGUITO ALL’ARRIVO DELLA TEMPESTA ILINA’
- PERSISTONO DAL POMERIGGIO DI OGGI, DOMENICA 2 APRILE 2023, E PER LE PROSSIME 12 ORE:
- VENTI FORTI SETTENTRIONALI CON RAFFICHE FINO A BURRASCA SULLA SARDEGNA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’AREA MERIDIONALE. MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;
- STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SUL MAR E CANALE DI SARDEGNA.
- SI PREVEDONO DALLA SERATA DI OGGI, DOMENICA 2 APRILE 2023, E PER LE SUCCESSIVE 24/30 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE E ABBONDANTI, A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SU CALABRIA, SICILIA, BASILICATA E PUGLIA CENTROMERIDIONALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’AREA IONICA;
- DALLE PRIME ORE DI DOMANI, LUNEDI’ 3 APRILE 2023, E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE VENTI FORTI SETTENTRIONALI CON RAFFICHE DI BURRASCA O BURRASCA FORTE SU TOSCANA, UMBRIA, LAZIO, ABRUZZO, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA E SICILIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE AREE APPENNINICHE E IONICHE.
- POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ADRIATICHE