IN ARRIVO LA SABBIA DAL SAHARA E VENTO FORTE CON RAFFICHE DI BURRASCA

Marzo pazzerello guarda il sole e prendi l’ombrello, infatti questo mese di marzo ci sta regalando grandi sbalzi di temperature e varietà climatiche.

Questa volta non c’entra l’inquinamento è solo sabbia che arriva dal deserto africano, tanta sabbia che tingerà i nostri cieli di arancione come in un film di fantascienza.

Già la sabbia è arrivata in Spagna e in Francia e sui social si stanno postando tante foto di questo strano fenomeno. Il clou è previsto nella giornata di oggi venerdì 18 marzo.

La concentrazione maggiore di sabbia ci sarà sulle regioni centro-meridionali: Sardegna, Sicilia, Puglia, Lazio, Toscana e Campania.

Oltre la sabbia come prevede il bollettino dell'aeronautica militare persistono:

- per le prossime 24-36 ore, vento forte con raffiche di burrasca o burrasca forte, dai quadranti orientali sulla sicilia, con mareggiate lungo le coste esposte;

- per le prossime 36-48 ore stato del mare molto agitato sullo ionio meridionale, in estensione dalla sera di oggi venerdi' 18 marzo 2022 anche allo stretto di sicilia.