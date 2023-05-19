IN ARRIVO LA TEMPESTA "NINO". DOMANI ALLERTA ARANCIONE IN PROVINCIA DI CATANIA

Diramato da pochi minuti il bollettino della protezione civile che prevede da oggi fino alle 24 di domani, sabato 20 Maggio 2023 , l’avviso di rischio idrogeologico e idraulico con livello di allerta...

Diramato da pochi minuti il bollettino della protezione civile che prevede da oggi fino alle 24 di domani, sabato 20 Maggio 2023 , l’avviso di rischio idrogeologico e idraulico con livello di allerta Arancione nella Sicilia Centro Orientale, compresa la provincia di Catania, gialla nel resto della Sicilia.

Da oggi 19.05.23, per 24-30h previsti venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti s-e.

Mareggiate lungo le coste esposte.

Dal 20.05.23, per 24-36h, previste piogge da sparse a diffuse, con rovesci o temporali e cumulate localmente abbondanti. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita', frequente attivita' elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.

Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha emesso un nuovo avviso di “fenomeni intensi” per le prossime ore, fino alla giornata di domani 20 Maggio 2023

Ecco di seguito il bollettino:

PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 19/05/23

IN CONSIDERAZIONE DELL’ARRIVO DELLA TEMPESTA DENOMINATA NINO:

PERSISTONO NELLA GIORNATA DI OGGI, VENERDI’ 19 MAGGIO 2023, E PER LE PROSSIME 30/36 ORE VENTI FORTI DAI QUADRANTI ORIENTALI CON RAFFICHE DI BURRASCA FORTE SU CALABRIA E SICILIA, IN INTENSIFICAZIONE A TEMPESTA NELLA GIORNATA DI DOMANI, SABATO 20 MAGGIO 2023; FORTI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;

SI PREVEDONO, DALLE PRIME ORE DI DOMANI, SABATO 20 MAGGIO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 30, PRECIPITAZIONI ABBONDANTI, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO SUL PIEMONTE;

SI PREVEDONO, DALLE PRIME ORE DI DOMANI, SABATO 20 MAGGIO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 42/48, PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SU SARDEGNA, CALABRIA E SICILIA, CON QUANTITATIVI DI PRECIPITAZIONE CHE, NELLA GIORNATA DI DOMANI, POTRANNO ASSUMERE CARATTERE DI ECCEZIONALITA’ SULLA SICILIA ORIENTALE E CALABRIA MERIDIONALE;

SI PREVEDE INOLTRE, DALLE PRIME ORE DI DOMANI, SABATO 20 MAGGIO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 18, VENTO FORTE DAI QUADRANTI ORIENTALI CON RAFFICHE DI BURRASCA FORTE SU CAMPANIA E BASILICATA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE OCCIDENTALE DI QUEST’ULTIMA; FORTI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;

SI PREVEDE INFINE, DALLE PRIME ORE DI DOMANI, SABATO 20 MAGGIO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 18/24, STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SULLO IONIO MERIDIONALE, IN ESTENSIONE ANCHE AL TIRRENO MERIDIONALE-SETTORE ORIENTALE.

C.N.M.C.A.