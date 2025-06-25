IN ARRIVO L’ONDATA DI CALORE IN SICILIA: L’ANTICICLONE PLUTO PORTA 40°C E NOTTI TROPICALI

La Sicilia si prepara ad affrontare una delle ondate di calore più intense dell’estate 2025. Secondo le previsioni de IlMeteo.it, da giovedì 26 a domenica 29 giugno l’anticiclone africano “Pluto” inve...

La Sicilia si prepara ad affrontare una delle ondate di calore più intense dell’estate 2025. Secondo le previsioni de IlMeteo.it, da giovedì 26 a domenica 29 giugno l’anticiclone africano “Pluto” investirà l’Italia, portando con sé temperature roventi e condizioni estreme.

Dopo i primi segnali di caldo anomalo già registrati nei giorni scorsi, il picco è atteso tra giovedì 27 e venerdì 28, quando i termometri potranno sfiorare — e in alcuni casi superare — la soglia dei 40°C, soprattutto nelle zone interne della Sicilia meridionale.

Non si tratta di un semplice episodio estivo: si prevede una vera fiammata sahariana, con notti tropicali in cui le temperature minime non scenderanno sotto i 20°C.

Oltre alla Sicilia, saranno colpite anche l’Emilia, la Romagna, il Lazio, la Puglia, la Basilicata e la Sardegna meridionale. L’Italia intera, dunque, sarà avvolta in una bolla di calore che renderà l’aria afosa e le giornate difficili da affrontare, soprattutto per anziani e soggetti fragili.

Le autorità raccomandano di limitare le attività all’aperto nelle ore più calde, idratarsi frequentemente e prestare particolare attenzione ai bambini e agli animali domestici.

Ondate di calore: i consigli della Protezione civile per difendersi dal caldo

Il caldo eccessivo è un grave pericolo per la salute di tutti, ma sono più esposti:

gli anziani, soprattutto se di età superiore ai 75 anni

chi soffre di malattie croniche come diabete, malattie cardiovascolari o insufficienza respiratoria

chi usa farmaci che possono interferire con i meccanismi di difesa dal calore

persone con disturbi della memoria, malattie mentali, disturbi dell’orientamento o del comportamento

i neonati e i bambini con meno di 4 anni.

La Protezione civile ricorda che per affrontare le ondate di calore è in distribuzione in città anche un opuscolo con l’elenco dei luoghi climatizzati del centro storico, isole e terraferma, compresi appunto i musei e le biblioteche, e tutti i consigli per difendersi dal caldo.

COME DIFENDERSI DAL CALDO

chiudete le imposte se sono esposte al sole

tenete chiuse le finestre per tutto il tempo in cui la temperatura esterna è più alta di quella interna al vostro appartamento

aprite le finestre al mattino presto, la sera tardi o durante la notte per far entrare in casa aria fresca

dormite e soggiornate nelle stanze più fresche della vostra casa

in assenza di aria condizionata a casa vostra, passate almeno 3 ore al giorno in un ambiente condizionato: a casa di amici / familiari, o frequentate i luoghi climatizzati

vicini alla vostra abitazione: dai centri commerciali ai centri climatizzati attivati nella vostra o nelle vicine località (vedi sul retro di questo opuscolo).

BERE TANTA ACQUA

Ogni persona deve sapere quanto beve ogni giorno.

Bevete frequentemente e in abbondanza: circa 2 litri al giorno anche in assenza di sete!

Provate a fare così:

1. Il metodo della bottiglia

Tenete una bottiglia d’acqua da 1 litro in frigorifero; ogni volta che volete bere, riempite il bicchiere per metà di acqua da frigorifero e per metà di altre bevande (succo di frutta o altro); quando sarà finito il litro di acqua del frigorifero, avrete bevuto circa 2 litri, che è la quantità di liquidi necessaria per una giornata di gran caldo.

Alla sera, riempite di nuovo la bottiglia da tenere in frigo per il giorno dopo.

2. Il metodo dell’orologio dell’acqua

Utilizzate un bicchiere o una tazza di dimensione conosciuta, da usare come unità di misura fate il conto di quanti bicchieri o tazze si devono bere nella giornata per arrivare a 2 litri;

individuate orari fissi in cui bere (ad esempio una tazza da 200 cc. ogni 2 ore).

ALTRI CONSIGLI

Controllate le urine: se sono scure dovete bere di più

Preferite cibi ricchi d’acqua: frutta (angurie, meloni, uva, ecc.) e verdure crude (pomodori, insalata, ecc.)

Non bevete alcolici e bevande ad elevato contenuto di caffeina

Diluite con acqua fresca le bevande troppo zuccherate

Nel corso della giornata fate regolarmente docce o bagni freschi senza asciugarvi e bagnate viso e braccia spesso con acqua fresca

Cercate di uscire al mattino presto o la sera, evitando quindi di uscire nelle ore più calde, dalle 11 alle 18

Se dovete uscire, usate vestiti leggeri (tessuti naturali come cotone o lino), ampi, meglio se di colore chiaro e un cappello

Evitate attività esterne faticose nelle ore più calde