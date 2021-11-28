IN ARRIVO MALTEMPO, FORTI VENTI ED UN ROBUSTO CALO DELLE TEMPERATURE

La Sicilia sta per essere attraversata da una fase di freddo artico che porterà la neve soprattutto nelle zone interne, dalle Madonie ai Nebrodi ai monti sicani. Si prevede il persitere di venti di burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte,forti mareggiate lungo le coste esposte. Inoltre, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. Le precipitazioni saranno accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali forti raffiche di vento. Lo dice il bollettino della Protezione civile.

Domani allerta meteo gialla in tutta la Sicilia. In particolare si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia centro-occidentale, meridionale e settentrionale tirrenica, con quantitativi cumulati generalmente moderati. Piogge da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Domani, lunedi 29 novembre, il freddo artico dilagherà su tutta la regione, la regione si appresta a vivere la prima invernata della stagione, in concomitanza della fine dell’autunno meteorologico. L’aria artica-marittima, rimescolata in precedenza con aria polare marittima, sta affluendo sul Mediterraneo occidentale. In Sicilia si assisterà ad un brusco calo delle temperature dalla serata di oggi e arriverà la neve nel settore occidentale, dove la quota neve tenderà ad abbassarsi fin i 1000 metri di quota.