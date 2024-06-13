IN ARRIVO NUOVA ONDATA DI SABBIA DEL SAHARA, RISCHI PER LA QUALITÀ DELL'ARIA

Una nuova ondata di polvere del Sahara raggiungerà di nuovo questa settimana l'Europa sudorientale e il Mediterraneo orientale.Lo rende noto il servizio meteo della Ue, Copernicus.L'ondata è previsto...

Una nuova ondata di polvere del Sahara raggiungerà di nuovo questa settimana l'Europa sudorientale e il Mediterraneo orientale.

Lo rende noto il servizio meteo della Ue, Copernicus.

L'ondata è previsto che raggiunga il picco fra il 13 e il 14 giugno.

Copernicus prevede che le Pm10 il 13 giugno raggiungeranno il valore di 100 milligrammi per metro cubo in Bulgaria, Grecia e Cipro, ben oltre il limite posto dalla Ue di 50 milligrammi per metro cubo.

Questa nuova ondata seguirà le altre due ondate che si sono verificate fra il 3 e il 7 giugno. La prima ha colpito sempre l'Europa sudorientale e il Mediterraneo orientale, la seconda ha raggiunto la Penisola iberica, la Francia meridionale e l'Italia settentrionale.

Per Mark Parrington, Senior Scientist del Servizio di monitoraggio dell'atmosfera di Copernicus, "il trasporto di sabbia del Sahara attraverso il Mediterraneo verso l'Europa non è insolito.

Le osservazioni stanno mostrando un aumento dell'intensità e della frequenza di questi eventi per alcune parti d'Europa negli anni recenti, mostrando l'importanza di un continuo monitoraggio della nostra atmosfera, per comprendere come la qualità dell'aria potrebbe cambiare in relazione a questi episodi".