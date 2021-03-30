IN ARRIVO NUOVO PAROSSISMO? L'INGV: RIPRESA ATTIVITÀ STROMBOLIANA E TREMORE IN AUMENTO

Nuovo parossismo in arrivo? L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia segnala con comunicato emesso un paio di minuti fa, la ripresa di una debole attività stromboliana al Cratere di Sud-Est e...

Nuovo parossismo in arrivo? L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia segnala con comunicato emesso un paio di minuti fa, la ripresa di una debole attività stromboliana al Cratere di Sud-Est e l'aumento del tremore vulcanico

COMUNICATO DELL'INGV DELLE ORE 20.32

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che si osserva la ripresa di una debole attività stromboliana al Cratere di Sud-Est. Continua l'attività esplosiva intra-craterica al Cratere Bocca Nuova, Cratere di Nord-Est e

Voragine. Quest'ultima produce anche discontinue emissioni di cenere che si disperdono rapidamente in area sommitale.

L'ampiezza media del tremore vulcanico rimane al momento su un livello medio, anche se la localizzazione del centroide delle sorgenti del tremore vulcanico si è riportato in corrispondenza del Cratere di SE a partire dalle 13:30 (UTC).

L'attività infrasonica, dopo un primo incremento osservato alle 09:30 (UTC) di oggi, nelle ultime ore mostra un ulteriore incremento e risulta localizzata al Cratere di SE.

Non si registrano variazioni significative nelle serie temporali delle stazioni tilt e GNSS.