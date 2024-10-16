IN ARRIVO PIOGGE ABBONDANTI E CALO DELLE TEMPERATURE NEL WEEKEND

A partire da venerdì, la Sicilia vedrà un importante cambiamento meteorologico, con l’arrivo delle tanto attese piogge che segneranno l'inizio di un clima decisamente più autunnale. Le previsioni sono...

A partire da venerdì, la Sicilia vedrà un importante cambiamento meteorologico, con l’arrivo delle tanto attese piogge che segneranno l'inizio di un clima decisamente più autunnale.

Le previsioni sono concordi: una perturbazione interesserà l'isola portando precipitazioni diffuse e un sensibile calo delle temperature, soprattutto nel fine settimana.

Le piogge, sperate da tempo dopo un lungo periodo di siccità, potrebbero essere abbondanti in diverse aree, contribuendo a rifornire riserve idriche e a dare sollievo al territorio. I modelli meteo indicano una fase piovosa che potrebbe prolungarsi per qualche giorno, ma l'evoluzione sarà da seguire nei prossimi aggiornamenti.

Oltre alle piogge, il weekend sarà caratterizzato da un drastico calo delle temperature, che scenderanno di diversi gradi al di sotto della media stagionale. Il clima autunnale si farà sentire in tutta la regione, con un’atmosfera più fredda e umida che segnerà la fine definitiva del caldo estivo.

Le temperature più basse e le piogge attese saranno il segno di un cambiamento importante, preludio a un periodo più stabile e tipico di questa fase dell'anno. Non resta che prepararsi per un fine settimana all’insegna di ombrelli e maglioni, con l’autunno che finalmente si fa sentire anche in Sicilia.