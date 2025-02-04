IN ARRIVO SU WHATSAPP LA TERZA SPUNTA BLU PER GLI SCREENSHOT

WhatsApp, la celebre piattaforma di messaggistica istantanea, sta per introdurre una novità importante che promette di garantire ancora più sicurezza nelle conversazioni tra gli utenti. In arrivo, inf...

WhatsApp, la celebre piattaforma di messaggistica istantanea, sta per introdurre una novità importante che promette di garantire ancora più sicurezza nelle conversazioni tra gli utenti. In arrivo, infatti, una nuova spunta, che andrà ad aggiungersi al sistema di notifiche già esistente. Questa innovazione consentirà agli utenti di sapere in tempo reale se qualcuno ha effettuato uno screenshot di una conversazione.

Le spunte di WhatsApp: come funzionano oggi

Attualmente, WhatsApp utilizza un sistema di spunte per informare gli utenti sullo stato dei messaggi inviati. La prima spunta grigia indica che il messaggio è stato inviato correttamente, la seconda spunta grigia mostra che il messaggio è stato ricevuto dal destinatario, mentre le due spunte blu segnalano che il messaggio è stato letto.

La nuova funzione: la terza spunta blu

La novità che il team di Meta, la compagnia madre di WhatsApp, sta preparando riguarda l’introduzione di una terza spunta blu. Quando qualcuno effettuerà uno screenshot di un messaggio, questa nuova spunta avviserà il mittente o il destinatario che il contenuto del messaggio è stato "salvato". In altre parole, l’utente che ha inviato il messaggio sarà notificato se qualcuno ha acquisito una copia del suo contenuto, senza il suo consenso.

Questa funzione rappresenta un passo importante per WhatsApp nella sua missione di migliorare la privacy degli utenti e di garantire una comunicazione più sicura, facendo capire che il contenuto della conversazione è stato copiato. La nuova spunta offrirà maggiore tranquillità a chi teme che le proprie informazioni possano essere archiviate senza il dovuto permesso.

Al momento, questa funzione è ancora in fase di test e può essere utilizzata solo dagli utenti che hanno la versione Beta dell’app. Non è ancora stata annunciata una data ufficiale per il rilascio globale della funzione, ma pare che ci vorrà ancora qualche mese prima che la terza spunta blu venga resa disponibile per tutti.

Se la funzione dovesse riscontrare successo, potrebbe segnare un punto di svolta nella gestione della privacy su WhatsApp. Gli utenti, infatti, potranno essere più consapevoli del fatto che le loro conversazioni potrebbero essere copiate o condivise senza il loro consenso, permettendo loro di prendere decisioni più informate sulla gestione dei propri messaggi.

L’auspicio, quindi, è che la terza spunta blu contribuisca a garantire maggiore tutela nelle conversazioni e migliori controlli da parte degli utenti. Con l’introduzione di questa novità, WhatsApp sembra voler continuare ad adattarsi alle crescenti esigenze di sicurezza e privacy degli utenti, puntando a rendere la piattaforma sempre più sicura e rispettosa dei dati personali.