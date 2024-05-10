IN ARRIVO TEMPESTA GEOMAGNETICA CHE POTREBBE REGALARE SPETTACOLARI AURORE BOREALI VISIBILI ANCHE IN ITALIA

Secondo le previsioni aggiornate dello Space Weather Prediction Center e della NOAA, è attesa una potente tempesta geomagnetica tra Venerdì 10 Maggio e Sabato 11. Questo evento è scaturito da una inte...

Secondo le previsioni aggiornate dello Space Weather Prediction Center e della NOAA, è attesa una potente tempesta geomagnetica tra Venerdì 10 Maggio e Sabato 11. Questo evento è scaturito da una intensa tempesta solare che sta per impattare sulla Terra.

Le conseguenze più sorprendenti di questa tempesta potrebbero manifestarsi sotto forma di aurore boreali molto ampie e luminose. Si prevede che queste aurore boreali possano essere visibili anche dall'Italia.

Coloro che sono interessati a catturare questo spettacolo naturale dovrebbero tenere gli occhi aperti soprattutto domani sera e notte, e anche tra Sabato e Domenica. Le fotocamere saranno strumenti preziosi per immortalare questo fenomeno celeste.

Le aurore boreali sono create dall'interazione delle particelle cariche provenienti dal Sole con il campo magnetico terrestre. Quando queste particelle raggiungono l'atmosfera terrestre, producono colori e sfumature incredibili nel cielo notturno.

Non perdere l'opportunità di ammirare questo spettacolo della natura, potrebbe essere un evento indimenticabile visibile direttamente dall'Italia!