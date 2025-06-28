IN ARRIVO UN WEEKEND ROVENTE: CATANIA IN ALLERTA ARANCIONE OGGI E ROSSO DOMENICA

Si prospetta un weekend rovente per la Sicilia, in particolare per la città di Catania. Oggi 28 giugno 2025, è confermata un’ondata di calore con bollino arancione: le temperature oscilleranno tra i...

Si prospetta un weekend rovente per la Sicilia, in particolare per la città di Catania. Oggi 28 giugno 2025, è confermata un’ondata di calore con bollino arancione: le temperature oscilleranno tra i 27 e i 37 gradi nelle ore centrali della giornata (intorno alle 14), con valori percepiti fino a 40 gradi.

La giornata di domenica 29 giugno sarà invece caratterizzata da un’allerta rossa, il livello più alto di emergenza.

Il codice rosso, terzo livello su una scala da zero a tre, indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un serio rischio per la salute, soprattutto per le categorie più vulnerabili come bambini, anziani, persone con patologie respiratorie o altre condizioni croniche.

Come proteggersi dall’ondata di calore

Ecco i consigli del Ministero della Salute per affrontare al meglio queste giornate:

Evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde (tra le 11:00 e le 18:00).

Limitare la permanenza in zone trafficate o aree verdi con alti livelli di ozono, specialmente per bambini, anziani e persone con problemi respiratori.

Evitare attività fisica intensa all’aperto nelle ore più calde.

Trascorrere le ore più calde in ambienti freschi, bagnandosi spesso con acqua fresca.

Usare correttamente condizionatori e ventilatori, evitando sbalzi termici eccessivi.

Indossare abiti leggeri, chiari e in fibre naturali, coprirsi la testa con un cappello e usare occhiali da sole.

Proteggere la pelle con creme solari ad alto fattore protettivo.

Bere molti liquidi, evitando bevande gassate, zuccherate, alcoliche o troppo fredde.

Seguire un’alimentazione leggera, preferendo pasta, pesce, frutta e verdura fresca.

Conservare correttamente alimenti e farmaci, tenendoli lontano da fonti di calore.

Evitare viaggi in auto nelle ore più calde se il veicolo non è climatizzato, portando sempre acqua a sufficienza.

Non lasciare persone fragili o bambini soli in auto al sole.

Offrire assistenza a persone a rischio e segnalare situazioni di emergenza ai servizi socio-sanitari.

Consultare un medico in caso di sintomi riconducibili al caldo eccessivo.

Un’onda di calore con impatti anche su persone sane

Il livello 3 (rosso) indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi anche su persone sane e attive, non solo sui soggetti vulnerabili. Più prolungata è l’ondata di calore, maggiori sono i rischi per la salute.

Previsioni per la prossima settimana

Le temperature dovrebbero iniziare a diminuire a partire da lunedì, con valori che torneranno in media o leggermente sopra la norma. Non si prevede quindi un ulteriore aumento del caldo estremo nel breve periodo.