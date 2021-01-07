In arrivo un’ondata di caldo: temperature senza precedenti nel weekend in Sicilia

Italia spaccata in due il prossimo weekend. Se al Nord una perturbazione atlantica richiamerà aria fredda dai Balcani provocando così nevicate fino in pianura, al Sud il temporaneo arrivo dell’anticic...

Italia spaccata in due il prossimo weekend. Se al Nord una perturbazione atlantica richiamerà aria fredda dai Balcani provocando così nevicate fino in pianura, al Sud il temporaneo arrivo dell’anticiclone africano farà schizzare le temperature massime fino a 25-26°C in Sicilia e in Calabria. Il team del iLMeteo.it a avvisa che fino a venerdì ci saranno un po’ meno piogge, soprattutto al Nord. Le precipitazioni interesseranno soprattutto il Centro-Sud (specie venerdì). Da sabato giungerà una nuova perturbazione che farà il suo ingresso in concomitanza con l’arrivo di aria più fredda dai Balcani. Le precipitazioni dalla Sardegna si incammineranno verso il Centro-Sud e in nottata risaliranno verso le regioni settentrionali. Nel corso di domenica 10 il fronte perturbato interesserà diffusamente il Centro, il basso Piemonte, la Liguria e l’Emilia Romagna con neve fino in pianura al Nord e in Toscana, possibile pure a Genova , Savona, Firenze, Pistoia, Prato, Arezzo. Neve a Bologna, Reggio Emilia, Modena, Parma e Piacenza. Sarà pioggia sul Lazio e nevicate su Marche e Abruzzo fino in collina. In nottata la neve si estenderà anche al Veneto. Ma se al Centro-Nord il tempo sarà perturbato e freddo, le cose saranno totalmente diverse al Sud. Il temporaneo innalzamento dell’anticiclone africano farà schizzare le temperature oltre le medie di 15°C. Tutta la Sicilia e gran parte della Calabria vivranno una parentesi da piena primavera con temperature massime che potranno toccare addirittura 25°C nelle zone interne dell’isola.