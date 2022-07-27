In atto vasto incendio a Ramacca, a fuoco il capannone di un’azienda
In atto l’incendio di un capannone di circa 500 mq di un’azienda che si occupa della distribuzione di bevande e prodotti affini, comprese le bevande alcoliche.L’incendio si è sviluppato a Ramacca (in...
In atto l’incendio di un capannone di circa 500 mq di un’azienda che si occupa della distribuzione di bevande e prodotti affini, comprese le bevande alcoliche.
L’incendio si è sviluppato a Ramacca (in provincia di Catania) al civico 40 di via Catania.
La chiamata in Sala Operativa è arrivata nel primo pomeriggio per un incendio sterpaglie, ma all’arrivo sul posto i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per l’incendio del capannone.
Sul posto stanno operando le squadre dei pompieri dei Distaccamenti di Caltagirone e di Palagonia del Comando Provinciale di Catania ed un “carro schiuma” inviato in supporto dalla Sede Centrale.
Al di sotto di una tettoia in un’area adiacente al capannone si trovano mezzi pesanti, vetture, pedane in legno, cassette ed articoli vari.