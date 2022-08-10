IN AUSTRIA PROFESSORI IN AULA ANCHE SE POSITIVI AL COVID-19
A cura di Redazione
10 agosto 2022 12:26
Gli insegnanti positivi al Covid-19 che saranno privi di sintomi e in grado di insegnare dall'anno scolastico prossimo potranno tenere le lezioni in presenza, quindi andare in aula, indossando la mascherina Ffp2.
Ad annunciarlo il ministro dell'Istruzione austriaco, Polaschek, precisando che "se dovesse arrivare una variante altamente contagiosa, il regolamento andrà rivisto". L'argomento è oggetto di dibattito con il sindacato degli insegnanti che si è detto scettico.