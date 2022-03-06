IN AUTO CON TRE CHILI E MEZZO DI COCAINA PURA, ERA NASCOSTA NELLA RUOTA DI SCORTA

Un giovane calabrese è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della compagnia Messina Sud. L’accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Nel corso di servizi per...

Nel corso di servizi per il controllo del Green Pass alla Rada San Francesco, i Carabinieri del Nucleo Operativo, supportati dai

militari delle Stazioni di Bordonaro e Gazzi, hanno fermato un’autovettura con alla guida il giovane che, durante il controllo, mostrava un insolito nervosismo non fornendo plausibili ragioni circa i suoi spostamenti e di conseguenza veniva sottoposto a perquisizione personale e veicolare.

L’esito delle attività di perquisizione permetteva di rinvenire, abilmente occultati all’interno del pneumatico della ruota di scorta riposta nel bagagliaio posteriore del veicolo, circa 3,6 chilogrammi di sostanza stupefacente tipo cocaina, suddivisa in tre panetti.

La droga, sottoposta a sequestro, è stata inviata ai Carabinieri del Reparto Investigazioni Scientifiche di Messina che, dopo le analisi di laboratorio, hanno accertato la purezza della sostanza stupefacente e pertanto il giovane è stato arrestato, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato ristretto presso la Casa Circondariale di Messina Gazzi.