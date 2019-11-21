IN CALIFORNIA NASCE L’HOTEL NUTELLA, IL SOGNO DEI GOLOSI

Dopo l'apertura dei caffè Nutella di New York e Chicago, nella Napa Valley in California Ferrero inaugurerà presto (nel 2020) il primo hotel interamente a tema Nutella!Si chiama "Hotella Nutella" e, c...

Dopo l'apertura dei caffè Nutella di New York e Chicago, nella Napa Valley in California Ferrero inaugurerà presto (nel 2020) il primo hotel interamente a tema Nutella!

Si chiama "Hotella Nutella" e, come mostrano alcune foto condivise sul sito Ferrero Usa, rappresenterà la vera e propria realizzazione di un sogno per i veri appassionati della celebre crema alla nocciola. Enormi vasi di Nutella saranno disponibili in ogni angolo della struttura e tutti gli accessori e i colori saranno personalizzati a tema Nutella.

Ovviamente anche le attività pensate per gli ospiti, e animate dal Nutella Weekend Breakfast Chef Team, saranno a tema. Solo per citare qualche esempio sono previsti una colazione/cena con lo chef di Food Network Geoffrey Zakarian ed un brunch con la cuoca Tanya Holland.

L'hotel da sogno resterà aperto soltanto per un weekend. Per partecipare all'iniziativa gli ospiti non potranno ovviamente prenotare come in un normale hotel, ma dovranno mostrare in un video come la Nutella renda speciale la colazione.

C'è però una cattiva notizia: trattandosi di una iniziativa Ferrero Usa, la partecipazione è riservata ai cittadini statunitensi. Ma non perdiamo le speranze: magari la dolcissima idea potrebbe essere replicata anche in Italia...