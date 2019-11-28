IN CERCA DI LAVORO? IKEA CATANIA ASSUME NUOVO PERSONALE
A cura di Redazione
28 novembre 2019 20:18
L’azienda di mobili più famosa al mondo assume nuovo personale per la sede di Catania. Nello specifico, i profili ricercati riguardano l’area logistica, vendita e food. I requisiti richiesti per l’area food sono:
- Esperienza in ambienti di servizio ai clienti in ambito ristorazione o bar;
- Essere in possesso dell’HACCP o Diploma Alberghiero o Laurea in Scienze e tecnologie alimentari.
- Per l‘area logistica e l’area vendite, invece, i candidati dovranno avere competenze nella gestione degli spazi di vendita al dettaglio e dovranno essere in grado di svolgere le funzioni di trainer e coach. Oltre alle competenze analitiche e informatiche servirà un approccio pratico al decision-making, basato su un’analisi oggettiva delle informazioni disponibili.
Gli assunti dovranno analizzare i diversi parametri sugli ordini e le disponibilità dei prodotti, cercando di garantire sempre la soddisfazione della clientela.
Per candidarsi sarà sufficiente consultare la sezione dedicata alle “opportunità lavorative” sul sito ufficiale Ikea e inserire come sede Catania.
