IN CIRCOLAZIONE LA MONETA DA 2 EURO CON FALCONE E BORSELLINO

Sono in circolazione 3 milioni di monete da 2 euro completamente dedicate a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino: raffigureranno infatti un'immagine dei due eroici magistrati che trent'anni fa persero la vita nelle drammatiche stragi di Capaci e di Via D'Amelio assieme agli uomini e alle donne della loro scorta. Il Poligrafico dello Stato conierà 3 milioni di pezzi per un valore complessivo di 6 milioni di euro.

Sulla faccia della moneta sarà incisa la celebre fotografia scattata da Tony Gentile in cui Falcone e Borsellino sono ritratti insieme e sorridenti. Lo scatto risale al 27 marzo 1992, proprio pochi mesi prima della loro morte: i due magistrati si trovavano in un evento pubblico, al palazzo Trinacria di Palermo, nel rione della Kalsa, per la presentazione della candidatura alla Camera dei deputati del collega Giuseppe Ayala.

Sulla moneta, a opera di Valerio De Seta, si ritroverà in alto, ad arco, la scritta "FALCONE - BORSELLINO"; sotto, le date "1992 2022", rispettivamente anno della scomparsa dei magistrati e anno di emissione della moneta, tra le quali è inserito l'acronimo della Repubblica italiana "RI"; a destra "R", identificativo della Zecca di Roma; a sinistra, "VdS", sigla dell'autore Valerio de Seta; nel giro, le dodici stelle dell'Unione europea.