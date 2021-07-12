IN CORSO INCENDI DI STERPAGLIE E RIFIUTI, DENSA COLONNA DI FUMO NERO IN CIELO

Pure oggi , 12 Luglio 2021 diversi roghi sterpaglie e rovi nel nostro territorio.Mentre scriviamo sono in corso due ampi incendi, un rogo si è sviluppato tra le sterpaglie adiacenti alla statale 121...

Mentre scriviamo sono in corso due ampi incendi, un rogo si è sviluppato tra le sterpaglie adiacenti alla statale 121 nei pressi del centro commerciale in direzione Paternò, una nuvola densa di fumo si è espansa su tutta la carreggiata, creando leggeri disagi agli automobilisti, un altro è in corso in contrada Palazzolo al confine con la superstrada ss121.

Ad andare in fiamme sterpaglie e molto probabilmente pneumatici abbandonati.

Proprio per via di questi ultimi una densa colonna di fumo nero si è alzata ed è visibile da più punti della città, che ha subito reso l’aria della zona limitrofa irrespirabile ed ha creato rallentamenti sulla ss121.