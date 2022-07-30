IN CORSO INCENDIO GARAGE A SAN GIOVANNI GALERMO,
FLASHIn corso, incendio garage in via Cassiopea, 29 a San Giovanni Galermo a Catania.Evacuati a scopo precauzionale per la grande quantità di fumo che si è sviluppato, 8 nuclei famigliari abitanti nel...
A cura di Redazione
30 luglio 2022 21:41
FLASH
In corso, incendio garage in via Cassiopea, 29 a San Giovanni Galermo a Catania.
Evacuati a scopo precauzionale per la grande quantità di fumo che si è sviluppato, 8 nuclei famigliari abitanti nell'edificio soprastante di quattro piani.
Sul posto sta operando una squadra di Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, un'autobotte e un'autoscala.
IN CORSO INCENDIO GARAGE A SAN GIOVANNI GALERMO,