IN CORSO UN VASTO INCENDIO IN UN'AZIENDA DI MATERIALE EDILE A CATANIA, COLONNA DI FUMO VISIBILE IN CITTÀ
Un vasto incendio é divampato in serata presso l'azienda "National Fond", sullo Stradale Cardinale a Catania, non distante dall'aeroporto Fontanarossa di Catania.
Al lavoro tre squadre di Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Carania inviate dalla Sede Centrale, dal Distaccamento Sud e dal Distaccamento di Paternò, oltre a diverse autobotti di supporto.
L'incendio sta interessando materiale all'esterno del capannone della ditta che, grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco, non è coinvolto dalle fiamme.
La presenza di sostanze plastiche ha fortemente alimenato una imponente colonna di fumo visibile da tutta la città.