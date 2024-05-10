95047

IN CORSO UNA VIOLENTISSIMA TEMPESTA GEOMAGNETICA, AURORA BOLEARE VISIBILE DA TUTT’ITALIA: LE FOTO

E' in corso come conferma lo Space Weather Prediction Center della NOAA una "grave" tempesta geomagnetica (G4), che fa sperare in uno spettacolo abbagliante dell'aurora boreale questa sera e mette in...

10 maggio 2024 22:40
E' in corso come conferma lo Space Weather Prediction Center della NOAA una “grave” tempesta geomagnetica (G4), che fa sperare in uno spettacolo abbagliante dell’aurora boreale questa sera e mette in guardia anche gli operatori delle infrastrutture per i potenziali effetti elettrici dell’evento solare.

L’SWPC afferma che i satelliti hanno osservato livelli che hanno raggiunto il livello 4 sulla loro scala a 5 punti di attività geomagnetica alle 18:37 (ora italiana).

Una tempesta geomagnetica di livello G4 ha scatenato uno spettacolo celeste senza precedenti in Italia, con le prime segnalazioni e immagini delle aurore boreali provenienti da diverse regioni. Questo evento raro e affascinante ha portato aurore boreali visibili nel Piemonte, Veneto, Lombardia e, pure nel Centro Italia.

Le aurore boreali, di solito confinate alle regioni polari, sono state viste molto più a sud del loro habitat naturale a causa dell'intensa attività solare che ha interagito con il campo magnetico terrestre.

I residenti fortunati hanno l'opportunità di documentare e condividere la straordinaria bellezza di questo fenomeno naturale, con colori vibranti che hanno illuminato il cielo notturno in modo magico.

Le segnalazioni e le foto continuano ad arrivare da varie parti d'Italia, testimonianza della portata eccezionale di questo evento atmosferico. Le aurore boreali sono state osservate anche nel Centro Italia, suscitando meraviglia e entusiasmo tra gli spettatori.

L'evento continua a essere monitorato da appassionati e esperti mentre la tempesta geomagnetica di livello G4 si sviluppa, offrendo un'opportunità unica per ammirare e documentare questo spettacolo celeste senza precedenti.

