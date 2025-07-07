IN CORSO VASTI INCENDI A PATERNÒ E BELPASSO: VISIBILI COLONNE DI FUMO

AGGIORNAMENTO Le fiamme hanno anche a causa del forte vento hanno aggredito un deposito agricolo interessando secondo le informazioni ha interessato pure dei mezzi parcheggiati all'interno Due incendi...

Due incendi di sterpaglie e rovi si sono sviluppati nel pomeriggio di oggi, 7 luglio, in diverse aree del comprensorio, interessando in particolare la zona di San Marco a Paternò e l’area industriale di Piano Tavola.

Le fiamme, probabilmente favorite dalle alte temperature e dal vento che ha soffiato con una certa intensità per gran parte della giornata, si sono propagate con rapidità su terreni incolti e aree abbandonate, coinvolgendo vegetazione secca e rovi lungo i margini delle strade e delle aree periferiche.

Una densa colonna di fumo grigio si è sollevata da entrambi i punti, rendendosi visibile anche a grande distanza e destando l’attenzione di numerosi cittadini, così come di diversi automobilisti di passaggio, che hanno segnalato la presenza dei roghi.

Sono stati allertati i Vigili del Fuoco per circoscrivere le fiamme e impedire che si estendessero ulteriormente, soprattutto in direzione delle zone abitate o delle attività presenti nell’area industriale.

Al momento non si registrano danni a persone o abitazioni, ma l’evolversi della situazione resta sotto osservazione.